Geht als Führender in Ehlersdorf in den Parcours: Sven Gero Hünicke. Foto: Andreas Pantel up-down up-down Reiten Finale steht bevor: Wer gewinnt die Sonderwertung des CSE Ehlersdorf? Von Torge Meyer | 13.07.2023, 11:55 Uhr

Auf der Reitanlage Naeve in Ehlersdorf geht es vier Tage lang bis zum Sonntag (16. Juli) hoch her. Ein packender Showdown bahnt sich an, denn sechs Reiter haben noch Siegchancen nach drei Großen Preisen auf den Gesamtsieg.