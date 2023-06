Erstmals in der noch jungen Vereinsgeschichte siegte die TG nach Maas im Abteilungs-Wettkampf Kl. A und wird den Kreis Rendsburg-Eckernförde bei den Landesmeisterschaften in Bad Segeberg vertreten. In Waabs bei der Siegerehrung mit dabei waren Mia Karina Brockmann (von links), Lilli Karpowitz, Kreis-Reiterbund-Vorsitzender Hans-Georg Volquardts, Trainerin Janet Maas, Alina Hartwich und Jonas Becker.

Foto: Klaus-Dieter Tüxen up-down up-down