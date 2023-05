Der 17-jährige Torge Bremer hatte im „Großen Preis von Osdorf“ Pech am letzten Hindernis, belegte aber immer noch einen hervorragenden dritten Rang. Foto: Klaus-Dieter Tüxen up-down up-down Großer Preis von Osdorf Fehler am letzten Hindernis: 17-jähriger Torge Bremer verpasst den Sieg um Millimeter Von Klaus-Dieter Tüxen | 23.05.2023, 13:24 Uhr

Zwei Tage voller Reitsport auf einem guten Niveau zeigten die Teilnehmer in Osdorf in insgesamt 18 Prüfungen. Die Reiter und Reiterinnen aus der Region waren noch nicht in Topform, denn nur vier Erfolge blieben im Altkreis Eckernförde.