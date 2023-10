Oberliga im Gerätturnen Turnerinnen des PSV Eutin verscheuchen das Abstiegsgespenst Von Harald Klipp | 04.10.2023, 12:39 Uhr Mieke Lux legte am Stufenbarren den Grundstein für ihr gutes Vierkampfresultat. Foto: Harald Klipp up-down up-down

„Wenn jetzt nichts mehr vollkommen schiefgeht, bleiben wir in der Oberliga“, sagt Trainerin Susann Meyer erleichtert. Mit dem zweiten Platz in der zweiten Runde haben die Gerätturnerinnen des PSV Eutin den Verbleib so gut wie abgehakt.