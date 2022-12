Lara Krenz und Sophie Kessler zeigten bei den Vereinsmeisterschaften des PSV Eutin ihre Kür mit dem Band. Foto: Harald Klipp up-down up-down PSV Eutin beendet Saison in Gymnastik und Tanz Ein buntes Programm zum Saisonfinale Von Harald Klipp | 04.12.2022, 10:34 Uhr

Meistens trainieren die Mädchen der Abteilung Gymnastik und Tanz des Polizeisportvereins in Eutin und treten an anderen Orten zu Wettkämpfen auf. Doch es gibt eine Ausnahme. Dann sind die Athletinnen aller Altersstufen in der Sieverthalle im Einsatz.