Mit einer engmaschigen Abwehr machten die Pansdorfer um Kapitän Alexander Sommer den Gastgebern das Leben schwer, für die hier Freddy Kaps in den Strafraum eindringen will. Foto: Harald Klipp up-down up-down Fußball-Oberliga 2022/23 - mit Video Der Knoten des TSV Pansdorf platzt beim Derby in Oldenburg Von Harald Klipp | 23.04.2023, 20:20 Uhr

Derbys sind im Fußball immer etwas Besonderes. So hatte auch das Duell des Oldenburger SV mit dem TSV Pansdorf eine besondere Bedeutung. In dieser Oberligasaison umso mehr, da die Pansdorfer um den Verbleib in der Liga kämpfen.