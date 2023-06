Mit dem neu aufgebauten Gras-Springplatz bietet der Verein wieder sehr gute Bedingungen für anspruchsvolle Wettkämpfe. Foto: ORV Malente-Eutin up-down up-down Sommerturnier im Juli Wie der ORV Malente-Eutin sein Programm für den Reitsport verändert hat Von Harald Klipp | 11.06.2023, 20:09 Uhr

Das Dressur- und Geländeturnier am letzten Aprilwochenende in Eutin sei ein voller Erfolg gewesen, sagt Pressesprecher Florian Auer vom Ostholsteinischen Reiterverein Malente-Eutin. Daran will der ORV bei seinem großen Sommerturnier im Juli anknüpfen.