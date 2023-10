Fußball-Oberliga mit Video Warum Iber Osdautaj gegen den TSB Flensburg groß aufspielt Von Harald Klipp | 22.10.2023, 18:56 Uhr Nach seinem Treffer zum 2:1 wurde Iber Osdautaj von seinen Mannschaftskameraden gefeiert. Foto: Harald Klipp up-down up-down

Der Oldenburger SV musste in der Fußball-Oberliga gegen den TSB Flensburg improvisieren. So rückte Kevin Wölk wieder einmal von der Trainerbank in die Startelf des OSV. Doch es naht eine wertvolle Verstärkung, denn Rico Bork kehrt zurück.