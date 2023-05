Die beiden Torschützen des Eckernförder SV jubeln gemeinsam: Kapitän Julian Zülsdorff (li.) und Stürmer Nils Wölki, der bereits nach zwei Minuten zum 1:0 für den ESV traf. Rechts eilt Jan-Ole Jürgensen noch dazu. Foto: 54° / Felix Koenig up-down up-down Marc Medler vergibt Siegchance Eckernförder SV kommt über FC Dornbreite Lübeck nicht über ein 2:2 hinaus Von Stefan Gerken | 07.05.2023, 13:55 Uhr

Der ESV kommt zum Saisonende der Fußball-Oberliga nicht mehr richtig in Fahrt. Beim Abstiegskandidaten in Lübeck vielen alle vier Tore in den ersten 18 Minuten, danach waren die Gäste dem Siegtreffer mehrfach ganz nah.