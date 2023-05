Jan-Ole Jürgensen (li.), ist der Mann mit dem außergewöhnlichen Jubel beim ESV. Am letzten Spieltag war er in der 90. Minute der Siegtorschütze beim 2:1 der Eckernförder über Absteiger Husumer SV. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Auswärtssieg beim Husumer SV Eckernförder SV und die Abstiege: Der nächste Gegner muss in die Landesliga Von Stefan Gerken | 22.05.2023, 12:35 Uhr

Die letzten beiden Spiele in der Oberligasaison erlebte der ESV ganz nah mit, wie Abstiegstrauer aussieht. Nach dem Sieg am 33. Spieltag über Siebenbäumen musste der Gegner in die Landesliga, jetzt traf es den Husumer SV.