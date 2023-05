Die Rotenhöfer um Jan Pioch (blaues Trikot, im Duell mit Kaltenkirchens Lennart Pietsch) zeigten eine Riesenmoral. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Aufstiegsrunde Fußball-Oberliga TuS Rotenhof schlägt Kaltenkirchener TS mit 3:0 und hofft jetzt auf Schützenhilfe Von Joachim Hobke | 29.05.2023, 18:49 Uhr

Geht da doch noch was in Sachen Oberliga-Aufstieg für den TuS Rotenhof? Im zweiten Spiel der Aufstiegsrunde feiert das Lausen-Team den ersten Sieg. Die Entscheidung fällt am 1. Juni im Spiel Kaltenkirchen gegen VfR Neumünster.