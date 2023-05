Zwar baut sich Phönix-Torwart Blend Selimi vor Nico Kocks auf, doch der Eutiner schießt den Ball mit Augenmaß am Keeper und an Abwehrspieler Lukas Born vorbei zum 1:0 für Eutin 08 ins Tor. Foto: Harald Klipp up-down up-down Eutin 08 feiert zwei wichtige Siege Warum das Wochenende für Nico Kocks so erfolgreich war Von Harald Klipp | 22.05.2023, 16:47 Uhr

Kleine Blessuren und schmerzhafte Verletzungen haben Nico Kocks oft daran gehindert, nach seinem Wechsel vom TSV Plön bei Eutin 08 durchzustarten. Doch bei zwei Einsätzen an diesem Wochenende zeigte der 22-Jährige, was in ihm steckt.