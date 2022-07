FOTO: Harald Klipp Blitzturnier beim ASV Dersau Erkältungswelle stellt Fußball-Landesligist Eutin 08 weiterhin vor Probleme Von Harald Klipp | 22.07.2022, 08:55 Uhr

Eutin 08 bisher in der Saisonvorbereitung drei Siege und zwei Niederlagen kassiert. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Dennis Jaacks im Confima-Cup starke Leistungen gegen den SV Azadi und die U23 des VfB Lübeck, kassierte aber am Wochenende ein 1:5 im Endspiel gegen den FC Dornbreite und flog am Sonntag mit einem deftigen 0:6 gegen den TSB Flensburg aus dem Landespokal. Am Samstag, den 23. Juli steht das Blitzturnier des ASV Dersau als nächste Bewährungsprobe für Eutin 08 auf dem Programm.