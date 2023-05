Die Handballerinnen des MTV Dänischenhagen stimmen sich mit ihrem Coach Sven Mehner auf das Finale um den Förde-Pokal ein. Das Endspiel gegen den Raisdorfer TSV ging mit 25:26 knapp verloren. Doch es folgt womöglich sehr bald die Chance zur Revanche. Foto: Sascha Hamann up-down up-down Generalprobe vor Aufstiegsrunde MTV Dänischenhagen verliert Pokalfinale – doch die wichtigsten Spiele kommen noch Von Sascha Hamann | 02.05.2023, 17:46 Uhr

Entscheidende Wochen stehen für die MTV-Damen an. Am langen Wochenende ging es um den Titel im Förde-Pokal, der jedoch im Endspiel knapp an den Raisdorfer TSV ging. Gegen eben jenen Gegner könnte es zum Endspiel um den Aufstieg kommen.