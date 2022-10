Trainer Kay Hoffmann gibt bei der BG Ostholstein in der Oberliga - wie hier im Spiel gegen die Lübecker Turnerschaft - die Richtung vor. Foto: Otto Kasch / okpress up-down up-down Basketballer lösen Pflichtaufgabe Eutiner Oberligateam zieht mit neuem Trainerduo in die zweite Runde im Landespokal ein Von Harald Klipp | 24.10.2022, 15:43 Uhr

Die Basketballer der BG Ostholstein haben am Wochenende zwei Spiele gewonnen, sind im Landespokal in die nächste Runde eingezogen. Sie werden in der Oberliga jedoch wahrscheinlich den Sieg gegen den TSV Klausdorf am grünen Tisch verlieren.