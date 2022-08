Mike Klukas präsentierte sich bei seinem Comeback gegen den TSV Lensahn gewohnt zweikampfstark. FOTO: Nils Hirseland up-down up-down Fussball-Verbandsliga Süd-Ost Mike Klukas zieht im Notfall die Fußballschuhe wieder an Von Nils Hirseland | 15.08.2022, 10:23 Uhr

Kurz nach dem Ende der Fußballsaison 2021/22 hatte der TSV Neustadt sogar über einen Rückzug aus der Verbandsliga nachgedacht. Doch die Neustädter nehmen die Herausforderung an - auch weil einige Spieler die Fußballstiefel wieder aus dem Schrank holen, wenn Not am Mann ist.