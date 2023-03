Im Jahr 2023 stand Melina Bünning (vorne, 4. von links) bereits einmal für die DFB-Auswahl auf dem Platz. In Malaga gab es ein Testspiel gegen Spanien. Jetzt stehen drei Spiele in der EM-Qualifikation an, zu denen die Barkelsbyerin eingeladen wurde und erneut gute Chancen auf die Startelf hat.

Foto: Getty Images für DFB