Melina Bünning (li.) aus Barkelsby kam bei den bisherigen zwei EM-Qualifikationsspielen zum Einsatz. Im alles entscheidenden Spiel Mittwoch, 29. März, gegen Portugal wird sie aber fehlen. Foto: Joachim Hobke up-down up-down U17-Nationalspielerin aus Barkelsby Pech in Portugal: Darum verpasst Melina Bünning das wichtigste EM-Qualifikationsspiel Von Stefan Gerken | 28.03.2023, 18:52 Uhr

Für die DFB-Mädchen steht am Mittwoch, 29. März, das Endspiel um die Teilnahme an der Europameisterschaft an. Melina Bünning saß während des Abschlusstrainings in ihrem Hotelzimmer. Sie kann ihr Team nur von der Tribüne aus unterstützen.