Die Mannschaft der Maritimen Fünfkämpfer der Bundeswehr in Eckernförde gewann in Brasilien WM-Silber. Mit Teamkapitän Benjamin Neumann (von links), Matthias Wesemann, Björn Arendt, Bronze-Einzelgewinner Janik Hoffmann, Philipp Kühn, Domenique Bogs sowie liegend Physio Henning Leppek. Foto: Sportfördergruppe up-down up-down Maritimer Fünfkampf in Brasilien Eckernförder Bundeswehr-Sportler kehren mit zwei Medaillen von der WM zurück Von Stefan Gerken | 27.10.2022, 10:55 Uhr

Es war ein echtes Herzschlagfinale bei den Weltmeisterschaften der Maritimen Fünfkämpfer in Rio de Janeiro, in dem sich Janik Hoffmann noch die Bronzemedaille in der Einzelkonkurrenz sicherte. In der Teamwertung waren die Deutschen chancenlos beim Kampf um Gold. Eine Nation stellte alle bisherigen Ergebnisse in den Schatten, sodass den Eckernfördern „nur“ Silber blieb.