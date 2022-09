Bereits vom 25. bis 31. Juli nahmen die deutschen Bundeswehr-Sportler an einem Testturnier der Maritimen Fünfkämpfer in Brasilien teil. Am 3. Oktober reisen die Eckernförder nun zur WM erneut nach Brasilien. Hier auf dem Foto von links: Janik Hoffmann , Philipp Kühn, Domenique Bogs, Juliane Nüser und vorne Matthias Wesemann. Nicht auf dem Bild: Björn Arendt.

Foto: Privat up-down up-down