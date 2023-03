Foto: Harald Klipp Fußball-Landesliga Holstein 2022/23 - mit Video Marcel Freund beendet mit seinem Tor die Zitterpartie von Eutin 08 gegen den Breitenfelder SV Von Harald Klipp | 26.03.2023, 18:55 Uhr

Es war ein Fußballspiel, in dem es für die Gastgeber nichts zu gewinnen gab. Und prompt schrammte Eutin 08 in der Fußball-Landesliga gegen das noch punktlose Schlusslicht Breitenfelder SV mit einem mühevollen 2:1(0:0)-Erfolg haarscharf an einer Blamage vorbei.