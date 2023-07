Im vergangenen Jahr trafen der BTSV und der TSV Vineta Audorf im Spiel um Platz 3 aufeinander. Damals gewannen die Büdelsdorfer um Niklas Knutzen (blaues Trikot) souverän mit 6:0. Foto: Joachim Hobke up-down up-down 38. LZ-Fußball-Sommerturnier Büdelsdorfer TSV, TSV Vineta Audorf, Rendsburger TSV: Wer macht das Rennen in Gruppe B? Von Joachim Hobke | 07.07.2023, 06:59 Uhr

Während sich in der Gruppe A die Turnierfavoriten TuS Rotenhof, Osterrönfelder TSV und TuS Jevenstedt tummeln, kämpfen in der Parallelgruppe die vermeintlich „Kleinen“ um den Einzug am Finalspieltag am Samstag (15. Juli).