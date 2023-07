Machte ordentlich Dampf: Osterrönfelds Doppeltorschütze Ali Alhindawi, der hier dem Rendsburger Sabah Khalaf entwischt. Foto: Torge Meyer up-down up-down 38. LZ-Fußball-Sommerturnier 6:1 gegen den Rendsburger TSV: Osterrönfelder TSV sichert sich souverän Rang 5 Von Torge Meyer | 14.07.2023, 22:36 Uhr

Nach vier Endspielteilnahmen in Folge musste die Elf von Trainer Maik Gabriel in der 38. Turnierauflage im Duell der Vorrundendritten ran – und kam schwer in Tritt. Dann gab es aber sechs OTSV-Treffer von fünf Torschützen.