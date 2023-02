Lion Glosch zeigte eine halbe Stunde lang seine Qualität, ehe er in der Nachspielzeit mit der Roten Karte vom Platz gehen musste. Foto: Otto Kasch / okpress up-down up-down Oldenburger SV verliert gegen Eckernförde Lion Glosch kommt nach Urlaub in der Karibik zum Einsatz und fliegt vom Platz Von Harald Klipp | 20.02.2023, 21:49 Uhr

Bei den Vorbereitungsspielen des Oldenburger SV war er lange nicht aufgetaucht. Vor dem Warmmachen in der Pause des Oberligaspiels gegen den Eckernförder SV begründete Lion Glosch, warum. Er hatte rund zwei Monate in Kolumbien und in der Karibik verbracht.