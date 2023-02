Fabien Lecour (re.) und Patrick Pieper (li.) von der SG Eckernförde/Fleckeby im Testspiel gegen den TSV Flintbek am 13. März 2022 am Wulfsteert. Am Sonntag, 12. Februar, ist die SG auf Kunstrasen in Flintbek zu Gast.

Foto: Dirk Vetter up-down up-down