2. Luftgewehr-Bundesliga Nord Überraschend starker Start des jungen Teams des SSV Kassau Von Wilhelm Boller | 10.10.2023, 08:56 Uhr Leonie Werner (rechts) war Tagesbeste mit 394 und 395 Ringen. Neben ihr die Hademstorferin Chantal Evers und die Kassauerin Hannah Ehlers. Foto: Florian Jeger / hfr

Zum Auftakt der Saison in der 2. Luftgewehr-Bundesliga Nord zeigte sich Meister SSV Kassau in Börm bei Kropp in guter Form. Einem 4:1-Sieg über Aufsteiger SV Hademstorf folgte ein Punktverlust beim 2:3 gegen Gastgeber SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt.