Fußball-Landesliga Wie Eutin 08 seinen Traumstart bestätigen will Von Harald Klipp | 11.08.2023, 14:59 Uhr Leon Dippert genießt seine Tore und freut sich mit seinen Mitspielern über die überragende Trefferquote von sechs Treffern in zwei Spielen. Foto: Harald Klipp up-down up-down

Am liebsten würden die Mitspieler ihrem Kapitän Lukas Schultz zum Geburtstag nachträglich drei Punkte schenken. Schultz wurde am 11. August 26 Jahre alt, am 12. steht das Spiel der Fußball-Landesliga Eutin 08 gegen den SV Eichede II auf dem Programm.