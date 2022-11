Der Erfolg schmeckt gut: Lennart Sass beißt in seine EM-Medaille. Foto: Privat up-down up-down Para-Judoka aus Rendsburg Augenlicht verloren, aber nicht Optimismus: Lennart Sass träumt von Start bei Paralympics Von Joachim Hobke | 02.11.2022, 15:51 Uhr

Nach Silber bei der EM in Italien will der 22-Jährige aus Rendsburg auch bei den Weltmeisterschaften in Baku für Furore sorgen. Dafür hat er sogar seinen Lebensmittelpunkt verlegt.