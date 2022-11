Fünf Meter vor der Ziellinie lag Adia Budde (li.) vom TSV Altenholz bei den Deutschen U18-Crosslauf-Meisterschaften einen Schritt vor Franziska Drexler aus Regensburg. Diesen hauchdünnen Vorsprung brachte sie in einem spannenden Finish ins Ziel. Foto: Iris Hensel up-down up-down Leichtathletik Goldenes Jahr 2022: Adia Budde beendet ihre Jugend-Laufbahn mit DM-Titel im Cross Von Rüdiger Müller | 28.11.2022, 11:27 Uhr

Ihre Zeit in der U18-Altersklasse wird Leichtathletin Adia Budde vom TSV Altenholz ganz sicher stets in bester Erinnerung behalten. Nach EM-Silber in Jerusalem feierte sie in Ulm 2022 einen Doppel-Erfolg über die 2000- und 3000-Meter-Hindernis und fügte ihrer Medaillensammlung nun noch einen weiteren DM-Titel im Crosslauf dazu.