Leichtathletik-EM U20 Darum freut sich Adia Budde vom TSV Altenholz über die Rückkehr nach Jerusalem Von Rüdiger Müller | 04.08.2023, 11:47 Uhr Adia Budde vom TSV Altenholz geht in Jerusalem über 3000 Meter Hindernis an den Start. Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring

Die 18-jährige Hindernisläuferin geht am Montag (7. August) bei den Europameisterschaften in Israel an den Start. Eine zweite Starterin aus Schleswig-Holstein kommt aus Neumünster.