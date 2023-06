Adia Budde (re.) vom TSV Altenholz hat ihr Ticket für die U20-EM in Jerusalem so gut wie sicher. Die Norm unterbot sie jüngst um über 30 Sekunden. Jetzt muss sie Samstag, 24. Juni. in Mannheim nur noch einmal ins Ziel kommen.

Foto: Privat/Ralfs