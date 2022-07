Kurz vor den Vorläufen über die 2000-Meter-Hindernis-Strecke nehmen die beiden deutschen Medaillen-Hoffnungen Adia Budde (li.) vom TSV Altenholz und Jolanda Kallabis (FT 1844 Freiburg) ein Bad in der Eiswasser-Tonne. Mit Erfolg: Beide schafften es souverän ins Finale am Mittwoch, 6. Juli. FOTO: Privat up-down up-down Leichtathletik U18-EM in Jerusalem Trotz Chaos bei der Anreise: Adia Budde gewinnt ihren Vorlauf und steht im Finale Von Stefan Gerken | 04.07.2022, 19:50 Uhr

Mehrere Stunden saß Leichtathletin Adia Budde in Frankfurt im Flugzeug fest, da es zu wenig Bodenpersonal gab. Ohne Gepäck ging es spontan eine Nacht in die Sportschule in Hessen. Gestört hat es die 16-Jährige nicht, sie zeigte am Montagmorgen im zweiten Vorlauf ihre Klasse und zog problemlos ins Finale ein.