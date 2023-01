Adia Budde schaut auf die Zeittafel: Am Sonntag, 15. Januar, lief sie in 9:40,41 Minuten Landesrekord über 3000 Meter. Eine Woche später startet sie erneut in Hamburg in der Altersklasse U20. Foto: Markus Schinke up-down up-down Leichtathletik-LM in Hamburg Lauf-Ass Adia Budde vom TSV Altenholz: Das sagt sie zu ihren Titelchancen Von Rüdiger Müller | 20.01.2023, 14:52 Uhr

Sie ist in Normalform schon in der älteren Frauenklasse aktuell nicht zu bezwingen und läuft an diesem Wochenende in der U20 mit. Große Zweifel an ihren nächsten beiden Titeln gibt es nicht, doch die 17-Jährige bleibt vor der Landesmeisterschaft in Hamburg bescheiden.