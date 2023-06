Adia Budde vom TSV Altenholz setzte sich rund dreieinhalb Runde vor dem Ende des 3000-Meter-Hindernis-Laufes in Mannheim ab. Sie siegte und löste ihr Ticket für die U20-Europameisterschaft in Jerusalem im August. Foto: Iris Hensel up-down up-down Lauf-Ass vom TSV Altenholz „Freude ist riesengroß!“ – Adia Budde löst souverän ihr EM-Ticket nach Jerusalem Von Rüdiger Müller | 25.06.2023, 17:25 Uhr

Zum zweiten Mal in Folge wird die Altenholzer Spitzen-Leichtathletin zu den Europameisterschaften fahren. Über die 3000-Meter-Hindernis siegte die 17-Jährige in Mannheim und übt sich bei den vielen Erfolgen dennoch in Bescheidenheit.