Adia Budde (vorne) vom TSV Altenholz gewann beim 41. Pfingstsportfest der LAV Zeven ihren 30. Landesmeister-Titel. Am Wochenende (11./12. Juni) startet sie nun in Büdelsdorf. FOTO: Markus Schinke Leichtathletik Adia Budde liefert nächste Topzeit – Altenholzer Quintett startet bei LM in Büdelsdorf Von Rüdiger Müller | 09.06.2022, 11:25 Uhr

In niedersächischen Zeven war Lauf-Seriensiegerin Adia Budde erneut nicht zu bezwingen und erlief einen weiteren Titel sowie eine U18-Bestzeit über die 2000-Meter-Hürden. Am Wochenende 11. und 12. Juni ist sie mit vier weiteren Altenholzerinnen in Büdelsdorf erneut im Einsatz.