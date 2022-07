Adia Budde läuft mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen in Ulm über die Ziellinie. Die 16-jährige Athletin des TSV Altenholz feierte zwei Titel bei den Deutschen Meisterschaften der U18 und ist endgültig in der nationalen Spitze angekommen. FOTO: Iris Hensel up-down up-down Leichtathletik U18-DM Die goldenen „Budde-Tage“ von Ulm – Athletin des TSV Altenholz feiert zwei Titel Von Rüdiger Müller | 18.07.2022, 15:20 Uhr

Sie rennt und rennt und rennt. Und das auch noch so schnell, dass die besten anderen U18-Leichtathletinnen aus Deutschland aktuell nicht folgen können. In Ulm gewann die 16-jährige Adia Budde vom TSV Altenholz zwei Titel bei den Deutschen Meisterschaften. Eigentlich alles, was sie sich für die Rennen vornahm, ging auch auf.