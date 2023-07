Entscheidung am letzten Hindernis: Während Carolin Hinrichs (re.) einen technischen Fehler begeht und mit dem rechten Fuß das Hindernis touchiert, springt Adia Budde vom TSV Altenholz sauber über den Balken. Im Zielsprint gewann sie den DM-Titel. Foto: Iris Hensel up-down up-down Leichtathletik: U20-DM in Rostock Adia Budde setzt sich im Zielsprint durch und wird erneut Deutsche Meisterin Von Stefan Gerken | 24.07.2023, 16:59 Uhr

Oft läuft Adia Budde einsame Rennen gegen die Uhr, da ihr in Schleswig-Holstein die ganz große Konkurrenz fehlt. Das war bei den Deutschen U20-Meisterschaften in Rostock nun anders. Ihre Konkurrentin griff an und forderte Buddes Sprintqualitäten.