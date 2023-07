Bei Hürdenläufer Simon Rohwer von der LG Rendsburg/Büdelsdorf steigt die Vorfreude auf sein DM-Debüt. Foto: Markus Schinke up-down up-down Leichtathletik-DM der U18 Simon Rohwer von der LG Rendsburg/Büdelsdorf fiebert seiner Premiere entgegen Von Rüdiger Müller | 20.07.2023, 14:29 Uhr

Neben dem 17-jährigen Gymnasiasten ist auch sein Vereinskollege und Speerwerfer Callum Hübsch am 21. bis 23. Juli bei den Deutschen Meisterschaften in Rostock am Start. Trainer Johannes Rabe hofft auf neue Bestleistungen.