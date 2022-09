Nicht zu stoppen in der Formel 5: Jörn Lässig auf der Obereider in Rendsburg. Foto: Horst Becker up-down up-down Motorbootrennen Laut und schnell auf der Obereider: Jörn Lässig siegt in der Formel 5 Von Horst Becker | 12.09.2022, 17:10 Uhr

Der Lärm lockte viele Zuschauer in Rendsburg an. 53 Boote rasten über das Wasser. In der Formel 4 machte die internationale Konkurrenz die Podestplätze unter sich aus.