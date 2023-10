Frauenhandball Warum HSG-Trainer Kunert von einem durchwachsenen Saisonstart spricht Von Steffen Schulz | 11.10.2023, 15:00 Uhr Vor Weihnachten wollen die Landesliga-Handballerinnen der HSG Holsteinische Schweiz wieder Grund zum Jubeln haben, wie hier nach dem Auftaktsieg gegen den Aufsteiger TSV Schwarzenbek. Foto: Steffen Schulz up-down up-down

Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Holsteinische Schweiz starteten mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen in die Saison. In der Herbstpause von Anfang Oktober bis Anfang November will Trainer Jan Kunert einiges verbessern.