Fußtreffer im Freundschaftsspiel: Leon Knittel (li.) vom Eckernförder SV trifft Nic Behrens von der SG Eckernförde/Fleckeby im Testspiel beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams am Knöchel. Bei so einem Foul würden am Mittwochabend im Pokal-Halbfinale die Fans des Verbandsligisten wahrscheinlich lautstark eine Karte fordern. Die Partie beginnt um 19 Uhr in Fleckeby.

Foto: Stefan Gerken