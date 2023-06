Sönke Matthiesen (li.) konnte am 1. August 2021 von Frane Dundov vom Büdelsdorfer TSV in dieser Szene nur mit einem Foul gestoppt werden. Im Hintergrund beobachtet Helge Köppen die Szene. Die SG Eckernförde/Fleckeby schmiss damals als Außenseiter den Landesligisten aus dem Pokal. Am 18. Juli 2023 gibt es die Pokal-Neuauflage unter anderen Voraussetzungen.

Foto: Stefan Gerken