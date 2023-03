Michele Heidrich (li.) traf im Hinspiel der Fußball-Kreisliga für den SV Schwansen im Derby gegen den ESV II. Samstag, 11. März, steigt das Rückspiel. Die Handballer des MTV Dänischenhagen wollen am Sonntag in eigener Halle einen Sieg über Tabellenführer TSV Hürup II bejubeln. Foto: Vetter/Hamann up-down up-down Entscheidungen im Handball Sportüberblick am Wochenende: Kreisliga-Derbys beim ESV II und in Holtsee Von Stefan Gerken | 10.03.2023, 17:48 Uhr

In fast allen Ligen startet der Fußball nach seiner mehrmonatigen Winterpause wieder. So will in der Kreisliga Nord-Ost der SV Schwansen erneut dem ESV II ein Bein stellen. In den Handball-Hallen stehen dagegen bereits finale Duelle an.