Sophie Schumacher gehört seit Jahren zur nationalen Spitze im Kata. Am Samstag, 17. September, geht sie beim 23. Sprottenwettkampf ihres Fuji Yama Eckernförde an den Start. Foto: Privat Karate: 23. Sprottenwettkampf Neue Rekordbeteiligung: Fuji Yama Eckernförde begrüßt 321 Karatekas im Schulzentrum Von Stefan Gerken | 15.09.2022, 13:13 Uhr

In diesem Jahr richtet der Eckernförder Karate-Verein Fuji Yama am Samstag, 17. September, bereits zum 23. Mal den Sprottenwettkampf in Eckernförde aus. Hierbei handelt es sich um eine stilrichtungsoffene Karate-Meisterschaft für alle Altersklassen von Kinder B U9 bis zu den Masterklassen Ü45.