Basketball, JBBL-Qualifikation Können die Junior Twisters Rendsburg den Heimvorteil nutzen? Von Joachim Hobke | 17.06.2022, 15:45 Uhr

In der zweiten Qualifikationsrunde zur JBBL spielt der BBC-Nachwuchs in eigener Halle gegen die NWB Academy, die Bergisch Westfälische Basketball Akademie sowie die Hamburg Tigers. Gegen einen dieser Gegner gab es in der ersten Runde eine krachende Niederlage.