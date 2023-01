„Lass mal wieder Weltmeister werden“, schlagen Julia Gelhardt, Britta Preuß, Iris Behnke und Kirsten Westermann dem DHB-Team in Katowice vor. Foto: privat up-down up-down Julia Gelhardt und Freundinnen sind als Fans dabei Vier HSG-Handballerinnen feuern die deutsche Nationalmannschaft in Polen an Von Steffen Schulz | 22.01.2023, 19:22 Uhr

Als Julia Gelhardt den jüngsten Spielerinnen und Spielern der HSG Holsteinische Schweiz berichtete, dass sie zur Handball-WM fährt, wurde sie gefragt, ob sie mit den Nationalspielern an der Hand in die Arena einläuft. Das nicht, aber sie feuert das Team ordentlich an.