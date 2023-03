Zum Auftakt der Bundesliga-Saison sorgten die Eider Harder um Max Dau (beim Wurf) mit einem 29:27-Erfolg für erstaunte Gesichter beim favorisierten VfL Potsdam. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Jugendhandball-Bundesliga Gelingt der HSG Eider Harde gegen Tabellenführer VfL Potsdam erneut eine Sensation? Von Björn Carstens | 10.03.2023, 15:55 Uhr

Mit einem Sieg am Samstag (11. März, 17 Uhr) will das Jänicke-Team seine Chancen auf das Erreichen des Viertelfinals in der Pokalrunde wahren. Doch das Spiel gegen die Brandenburger könnte auch das letzte Heimspiel in dieser Saison für die HSG sein.