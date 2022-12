Jonathan „Johnny“ Schatz (weißes Trikot) wird der HSG Eider Harde im Spiel gegen den HC Bremen fehlen. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Jugendhandball-Bundesliga Eider Harde-Coach Hendryk Jänicke: „Wir sind nicht mehr die große Unbekannte“ Von Björn Carstens | 09.12.2022, 16:19 Uhr

Was ist für die A-Junioren der HSG in der Pokalrunde möglich? Zum Auftakt geht es gegen einen Gegner, den man in der Vorrunde klar besiegen konnte.