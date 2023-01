In der Vorrunde verloren die Eider Harder um Max Dau (weißes Trikot) gegen Flensburg mit 19:22. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Jugendhandball-Bundesliga HSG Eider Harde gegen SG Flensburg-Handewitt – ein Duell zweier enttäuschter Teams Von Björn Carstens | 26.01.2023, 17:17 Uhr

Die Hohner Ballwerfer kassierten eine Neun-Tore-Niederlage in Potsdam. „FleHa“ verlor seine beiden Partien in diesem Jahr. Eider Harde bangt vor dem Kracherspiel in Hohn am Freitag (27. Januar) um seinen Torjäger.