Da ist das Ding: Rotenhofs Kapitän Amir Marzier reckt vor seinen jubelnden Teamkollegen den Siegerpokal in den Gettorfer Himmel. Foto: Torge Meyer up-down up-down Jugendfußball-Kreispokal RD/Eck Jubel beim siegreichen TuS Rotenhof: C-Junioren feiern das Triple Von Torge Meyer/Stefan Gerken | 29.05.2023, 20:19 Uhr

Es war der Tag für den Fußballnachwuchs in Rendsburg-Eckernförde. In Gettorf wurden an Pfingstmontag (29. Mai) die Pokalsieger von der D- bis zur A-Jugend gekürt. Dabei gab es vier verschiedene Sieger – darunter auch der TuS Jevenstedt.